Hesaplı kadınlar kıymayı böyle çoğaltıyor! Hem bereketli hem lezzetli...

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Kırmızı et, cepleri yakmaya devam ediyor.
400 lirayı bulan kıymanın kilosu, gittikçe artıyor.
Ev ekonomisini sıkı tutmak isteyenler ise hesaplı bir şekilde kullanmak zorunda kalıyor. Bu noktada az kıyma ile bereketli yemekler yapmak gerekiyor.
Buzlukta az kıymanız var ne ne yapacağınızı bilemiyorsanız, endişelenmeyin.
Yanıtı haberimizde...
İşte kıymayı çoğaltmak için mükemmel bir tarif...
Bereketli köfte malzemeleri
100 gram kıyma
6 yk galeta unu
1 sb haşlanmış yeşil mercimek
1 tane patates
1 tane havuç
1 adet soğan
3-4 diş sarımsak
1 avuç maydanoz
1 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz biber
1 tatlı kimyon
1 paket kabartma tozu
Malzemeleri karıştırın ve dilediğiniz şekli verin. Kızartıp afiyetle tüketin.