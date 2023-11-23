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Hesaplı kadınlar kıymayı böyle çoğaltıyor! Hem bereketli hem lezzetli...

Hesaplı kadınlar kıymayı böyle çoğaltıyor! Hem bereketli hem lezzetli... Buzlukta çok az kıymanız var ancak yetmiyorsa bu tarifi denemelisiniz. 100 gram kıymayı çoğaltan malzemelerle leziz bir sofra kuracaksınız...