Heyecan dorukta! Memura zam teklifi Meclis'ten geçti mi? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca memurun heyecanla beklediği memura zam teklifi için gözler Meclis’e çevrildi. Peki memura zam teklifi Meclis’ten geçti mi? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte merak edilenler…

Asgari ücrete yapılan zammın ardından milyonlarca vatandaşın gözü kulağı yapılacak olan memur zammına çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Zam çalışmaları sürüyor, kimsenin mağdur olmaması için kapsamlı düşünülüyor" demişti.

Yeni memur maaşı için zam teklifi gündemde yerini alırken arama motorlarında son dakika gelişmeleri araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında yaptığı açıklama ile en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu.

Memur ve emekliye refah payı verilmesini de ön gören zam teklifinin Meclis’e sunulması dört gözle bekleniyordu. Beklenen gün geldi.

Peki memura zam teklifi Meclis'ten geçti mi? En düşük memur maaşı 22 bin TL mi oldu? İşte merak edilenler...

Memura zam teklifi Meclis'ten geçti mi?

Memur maaşlarına ilişkin düzenleme bugün (5 Temmuz) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelecek.

Teklifi saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında yaptığı açıklama ile en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı müjdesini vermişti.

Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında Meclis’ten geçeceğini belirtmişti.