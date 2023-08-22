Hint kadınları böyle fit kalıyor! Köri baharatının inanılmaz faydaları Hindistan'da yemeklerin neredeyse hepsinde tercih edilen köri baharatı, sağlığa bin bir fayda sağlıyor. Başta yağ yakıcı özelliği olmak üzere tepeden tırnağa olumlu etkileri bulunuyor.

ensonhaber.com

Hint mutfağının vazgeçilmezi olan köri, bir tür baharat karışımıdır. İçinde, başlıca zerdeçal ve sumak olmak üzere birçok baharat yer almaktadır.

Hindistan'ın damak lezzetini yansıyan köri baharatı, dünya mutfağında da sıkça kullanılmaya başlamıştır.

Et, salata, pilav ve çeşitli yemeklere eklenen köri, sağlığa faydalarıyla da göz kamaştırmaktadır.

Hint kadınlarının güzellik sırları arasında sayılan köri, hem iç hem dış güzelliği olumlu etkilemektedir. İşte köri baharatının bilinmeyen faydaları...

Körinin faydaları

Köri içerisinde bulunan zerdeçal, kurkumin olarak adlandırılan bir madde içerir. Kurkumin, vücuttaki serbest radikallere karşı mücadele ederek Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlayabilir.

Köri baharatı, içerdiği kakule ve fesleğen gibi bileşenlerle kalp sağlığını destekleyebilir. Bu baharatlar kan damarlarının genişlemesini sağlayarak kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

Köri, vücut ısısını artırarak yağ yakımını teşvik edebilir. Yoğurt ile birlikte kür olarak tüketilebilir.

Köri, tansiyonu düşürmeye yardımcı baharatlar arasında yer alır.