Hiperaktif çocuklar hangi sporu yapmalı? DEHB'li çocuklara 5 spor önerisi

Hiperaktif çocuklar, enerjisi hep taşan, yerinde duramayan, bazen düşünmeden hareket eden çocuklardır.

DEHB yani Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar da buna benzer şekilde çok hareketli olabilir, dikkati kısa sürede dağılabilir ve bazen işleri bitirmekte zorlanabilir.

İşte bu yüzden spor, bu çocuklar için çok önemli.

Spor sadece enerji atmak demek değil; aynı zamanda dikkatlerini toplamayı, kurallara uymayı, sabretmeyi ve sosyal becerilerini geliştirmeyi de sağlıyor.

Mesela yüzme yaparken hem bütün vücudu çalıştırıyorlar hem de suyun sakinleştirici etkisi sayesinde daha huzurlu hissedebiliyorlar.

Dövüş sporları ise enerjiyi kontrollü şekilde yönlendirmeyi ve disiplin kazanmayı öğretiyor.

Spor seçimini doğru yapmak da önem arz ediyor. Peki; Hiperaktif çocuklar hangi sporu yapmalı? DEHB'li çocuklar için hangi sporlar uygundur? İşte bilgiler..

.

HİPERAKTİF ÇOCUKLAR HANGİ SPORU YAPMALI

En net cevabı:

Enerjiyi atmak ve sakinleşmek için yüzme, koşu ve takım sporları.

Dikkat, refleks ve disiplin için masa tenisi, badminton ve dövüş sporları.

Nedenlerine de birlikte bakalım...

Yüzme

Bütün vücudu çalıştırır ve enerji harcatır. Su, sakinleştirici bir ortam sağlar, çocuğun rahatlamasına yardımcı olur.

Dövüş Sporları (Judo, Karate, Taekwondo)

Kurallı ve disiplinli bir spor olduğu için enerjiyi kontrollü şekilde yönlendirmeyi öğretir.

Masa Tenisi / Badminton

Hızlı refleks ve kısa süreli yoğun konsantrasyon gerektirir, zihinsel ve fiziksel uyarım sağlar.

Atletizm

Açık havada yapılan koşular, enerjiyi sağlıklı şekilde boşaltır.

Takım Sporları (Futbol, Basketbol, Voleybol)

Sosyal etkileşim ve işbirliği gerektirir, kurallara uymayı ve dikkatini toplamasını sağlar.

Hiperaktif veya DEHB’li çocuklar, doğru sporla hem enerjilerini sağlıklı şekilde kullanabilir hem de dikkat ve davranış kontrolünü geliştirebilir.