Histopatoloji nedir? Narin'in histopatoloji raporu 8 yaşındaki Narin’in vahşice katledilmesine dair hazırlanan Adli Tıp Kurumu Histopatoloji raporunda yeni detaylar ortaya çıktı. Bu kapsamda, "histopatoloji" de merak konusu oldu.

Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Adli Tıp tarafından yapılan incelemede “boğularak öldürüldüğü” tespit edilen Narin’in ortaya çıkan "histopatoloji" raporunun detayları kan dondurdu.

Narin’in histopatoloji raporunda bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi.

Narin’in boyun bölgesinin içerdiği sonuçlara bakıldığında Narin’in boğularak öldürüldüğü kesinleşti.

Bu kapsamda, detayları ortaya çıkaran "histopatoloji" merak konusu oldu. Peki, Histopatoloji nedir? İşte detaylar...

HİSTOPATOLOJİ NEDİR

Histopatoloji, dokuların mikroskop altında incelenmesi yoluyla hastalıkların tanı ve araştırılmasıyla ilgilenen bir tıp dalıdır.

Doku örnekleri alınarak, hastalıkların yapısal değişiklikleri ve hücresel özellikleri detaylı bir şekilde değerlendirilir.

Ölüler üzerinde yapılan histopatolojik incelemeler, genellikle otopsi sırasında gerçekleştirilir.

Otopsi, özellikle beklenmedik veya şüpheli ölümlerde önemli bir rol oynar.

NARİN'İN RAPORU

Habertürk'e göre; Narin’in ortaya çıkan Histopatoloji raporunun detayları kan dondurdu.

Histopatoloji raporunun ayrıntılarına göre Narin'in ön boyun kemikleri dışında özellikle sol boyun ile ense birleşiminde ve sol çene altında yoğun kanama tespit edildi.

Narin’in elle boğulduğu da bu raporda ortaya çıkarken, kanamalar ve göğüs üstündeki baskı ise katilin arkadan kolu ile Narin’in boynunu sardığı ihtimalini güçlendirdi.