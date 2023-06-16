Hong Kong'ta son maç! Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Volleyball Nations League (VNL) olarak bilinen Milletler Ligi'nde ikinci tur heyecanı sona eriyor.
Filenin Sultanları Hong Kong'da ilk rakibi Hollanda'yı set vermeden yenerken, Polonya'ya mağlup oldu. Ardından Kanada'yı 3-0 ezip geçen Milliler, son maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Voleybol tutkunları, Çin'in Hong Kong şehrindeki son karşılaşma Türkiye-Dominik maçının tarihi, saati ve kanalı gibi detayları merak ediyor.
Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? İşte maç detayları...
Türkiye-Dominik VNL maçı 2023:
Türkiye-Dominik voleybol maçı, 18 Haziran 2023 Pazar günü saat 12.00'da başlayacak.
Müsabaka, TRT Spor Yıldız veya TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.