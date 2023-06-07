Hz. Peygamber (s.a.s.) bizzat kurban kesmiş midir? Kurban ibadeti ne zaman meşru kılınmıştır? Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte birçok soru vatandaşlar tarafından merak araştırılmaya başladı. İşte internette sıklıkla araştırılan "Hz. Peygamber (s.a.s.) bizzat kurban kesmiş midir?" sorusunun yanıtı..

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bu dini bayram hakkında aramalarda hız kazanmaya başladı.

Vatandaşlar İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan kurban bayramı hakkında merak ettikleri sorulara internette yanıt arıyor.

Kurban bayramı hakkında en çok merak edilen sorular arasında ise Peygamber Efendimizin bizzat kurban kesip kesmediği sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar bu konu hakkındaki meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Hz. Peygamber (s.a.s.) bizzat kurban kesmiş midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Kurban ibadeti hicri ikinci yılda meşru kılınmıştır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) de bu yıldan itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 3). Hz. Peygamber (s.a.s.), Veda Haccı’nda yüz deve kurban etmiştir. Hz. Ali, “Peygamber (s.a.s.) yüz deve kurban etti. Etlerini dağıtmamı emretti, ben de dağıttım.” (Buhârî, Hac, 122) demiştir. Hz. Enes’ten (r.a.) Hz. Peygamberin (s.a.s.) siyah-beyaz benekli iki koçu besmele ve tekbir ile bizzat kestiği rivayet edilmektedir (Buhârî, Edâhî, 9).