IBAN ile ödemenin riskleri! Bu tuzağa düşmeyin... Ödemeyi karşı tarafın IBAN'ına gönderdiğinizde başınıza gelebilecek kötü ihtimalleri hiç düşündünüz mü? İşte dikkat etmeniz gerekenler...

ensonhaber.com

Alışveriş yaparken nakit yerine kart kullanmayı tercih ediyor olabilirsiniz.

Bugün, bir bakkalda bile pos cihazı ile ödeme imkanı bulunuyor.

Ancak son zamanlarda, işletmelerin QR kodu ile IBAN'a ödeme aldıkları ortaya çıktı.

Esnaf, yüksek komisyonlar ve uzun geri ödeme süreleri nedeniyle kredi kartını tercih etmiyor.

Müşteri, karekodu okuttuğunda IBAN numarası anında telefona yükleniyor. Ödeme birkaç saniye içerisinde gerçekleşiyor.

Tüketiciler ise ödeme tutarını iban vasıtasıyla sorgusuz sualsiz göndermiş oluyor.

İşte IBAN hesabına para atarken dikkat etmeniz gereken ihtimaller...

Riskli

Kredi kartı ile alışveriş yaparsanız onun fiş ve faturasını kesmek zorundadır ama hesaba gelen parayı satış olarak kanıtlamak ,açıklama yazmadığınız takdirde, zordur. Bu durum, vergi kaçırmaya denk gelir.

Öte yandan, havale yaptığınız hesabın alıcısını tanımıyorsunuz. Terör iltisaklı, ve uyuşturucu ticareti yapıyor olabilir. O hesaba para göndermek, sizin de başınızı belaya sokabilir.