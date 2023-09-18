İbn-i Sina'nın beyin dostu olarak tanımladığı bitki! Karabaş otu faydaları nelerdir? Vitamin ve mineraller açısından son derece zengin bir bitki olan karabaş otunun faydaları saymakla bitmiyor. İşte karabaş otunun faydaları..

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Karabaş otu, uçucu yağı ve aromatik özellikleri ile ön plana çıkan lavanta türü bir bitkidir.

İbn-i Sina'nın beyin süpürgesi olarak isimlendirdiği karabaş otu beyin dostu bir bitki olarak önerilmektedir.

Doğanın bizlere armağanı olan faydalı otlar arasında bulunan karabaş otu birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Karabaş otu Akdeniz bölgesinde yetişen ve büyüklüğü 30–100 cm. büyüklüğe erişen çok yıllık bitki türüdür.

Karabaş otu C vitamini, demir, kalsiyum ve magnezyum gibi vitamin ve mineraller açısından zengin olduğundan dolayı birçok faydaya sahiptir.

Karabaş otunun mucizevi faydalarını sizler için derledik. İşte karabaş otunun faydaları..

Karabaş otunun faydaları

- Antioksidan özelliğe sahip olan karabaş otu vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koyar.

- Karabaş otu iç organ yaralarının iyileşmesinde önemli rol oynar.

- Vücuttaki ödem birikimine karşı şifalıdır.

- Karabaş otu bronşit ve astım gibi solunum yolu hastalıklarını hafifletmeye yardımcı olur.

- Kan damarlarının genişlemesini sağlayarak kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

- Kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarının tedavisinde de etkilidir.

- Sakinleştirici bir etkiye sahiptir.

- Cilt yaşlanmasını yavaşlatarak yaşlılık belirtilerini azaltır.

- Karabaş otu ile hazırlanan çay nikotin ihtiyacını azaltarak sigara bırakma konusunda yardımcı olur.

- Uykusuzluk sorunu çekenlerin karabaş otunu tüketmeleri tavsiye edilir.

Karabaş otu nasıl tüketilir?

Karabaş otu kozmetik ürünlerinde kullanılan bir ot türüdür. Karabaş otundan elde edilen yağda mevcuttur. Karabaş otu masaj yağı olarakta tercih edilmektedir.

Karabaş otunu kozmetik ürünlerinin yanı sıra çay şeklinde demleyerekte faydalarından yararlanabilirsiniz.

Kuru veya taze karabaş otlarının çiçek ve yapraklarını alıp üzerine kaynatılmış su ilave ederek demleyebilirsiniz.

Önemli not

Karabaş otunu fazla tüketirseniz terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.

Ayrıca hamilelik ve emzirme dönemlerinde bulunan kadınların karabaş otunu tüketmesi önerilmez.