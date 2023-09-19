Icardi akımına farklı bir boyut! Taraftar öyle bir şey yaptı ki görenler şoke oldu! İşte o anlar…

Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Mauro Icardi, son zamanlarda sadece sahadaki performansıyla değil, aynı zamanda taraftarların ona olan hayranlığıyla da dikkat çekiyor.
Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir akım haline gelen Icardi Akımı, Mauro Icardi'nin saç stilini taklit etme eğilimini ifade ediyor.
Ancak bu akımın son örneği oldukça dikkat çekici bir şekilde öne çıktı. Bir hayranı, Icardi akımını farklı bir boyuta taşıdı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarla viral hale gelen bu olay, futbol dünyasının ve Icardi hayranlarının ilgisini çekti.
Saçını kazıttı, ağızları açık bıraktı!
Sosyal medyada popüler haline gelen Mauro Icardi akımına bir yenisi daha eklendi. Bir hayranı yıldız oyuncunun fotoğrafını saçına kazıttı.
O görüntüler kısa sürede viral oldu.