Mauro Icardi'den Türkiye paylaşımı! Galatasaraylılar yorum yağmuruna tuttu...

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Fenerbahçe maçından sonra yüzünde kırıklar meydana geldiği açıklanan ve yurt dışına giden Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Arjantin'den Türkiye'ye dönüyor.
Mauro Icardi, iyileşme sürecini eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkesinde geçiriyordu.
Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı taraftarları sevindirdi.
Eşi Wanda Nara ile birlikte havaalanından bir fotoğraf paylaşan Icardi, dönüş mesajı verdi.
İşte Mauro Icardi'nin o paylaşımı...