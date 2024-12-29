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İçinde 15 dakika bekletin, fırın tepsinizi sıfıra çevirin...

İçinde 15 dakika bekletin, fırın tepsinizi sıfıra çevirin... Yemek artığı kalmış, kurumuş veya yanmış olan fırın tepsileriniz, ilk günkü haline dönecek. İşte pırıl pırıl yapan o yöntem...