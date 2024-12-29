İçinde 15 dakika bekletin, fırın tepsinizi sıfıra çevirin...

Yağmur Dinç
Fırın yemekleri lezzetli olduğu kadar ardından da temizlik gerektirir.
Tepside kalan yemekler, artıklar veya kurumuş lekeler iyi temizlenmediği takdirde bakteri üretir.
Fırın tepsisini kolayca temizlemek için birkaç pratik yöntem mevcut.
İnatçı lekeleri şıp diye çıkarak yöntem haberimizde...
İşte ilk günkü gibi parlatan temizlik şifresi...
KİRİ SÖKÜP ATIN
Tepsiye kalın bir tabaka tuz serpin.
Limonu ikiye bölerek tuzun üzerinde gezdirin. Limonun asidik yapısı kirleri gevşetecektir.
10-15 dakika bekledikten sonra temizleyin.