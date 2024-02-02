İçişleri Bakanlığı uyardı: Eski ehliyetleri değiştirmek için son tarih… Ehliyetlerin belli bir kullanım süresine dikkat edilmesi konusunda Bakanlıktan uyarı geldi. Eski ehliyetini kullanmaya devam edenler için son tarihin altı çizilerek uyarıldı…

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Eski tip kimlik ve ehliyetlerin belli bir kullanım süresi bulunuyor ve bu süre dolduğunda ise değiştirilmesi gerekiyor.

2024 yılı için eski tip ehliyet ve kimlikleri değiştirmek için ise son tarih 31 Aralık 2024 olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaparak, vatandaşların eski ehliyetlerini yenilmesi için yapması gerekenleri ve gerekli olan belgeleri açıkladı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı…

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için öncelikle sağlık raporu alınmasını, ardından gerekli harç ödemelerinin yapılmasını ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine başvuruda bulunulmasını gerektiğini belirtti.

Bakanlık, yeni ehliyetlerin ise vatandaşların belirttikleri adreslere kargo ile gönderileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, yenilenen ehliyetlerin süresinin 10 yıl olduğu belirtilirken bazı ehliyet gruplarında ise geçerlilik süresinin 5 yıl olduğu hatırlatıldı.