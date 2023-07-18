İçki ve kumar gibi haramları işleyen kimseye zekat verilir mi? Vatandaşlar içki ve kumar gibi farklı haramları işleyen kişilere zekat verilir mi sorusuna yanıt arıyor. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konudaki görüşü..

Zekat vermek isteyen vatandaşlar kimlere zekat verilip verilmeyeceği konusunu araştırıyor.

Zekat verilecek kişinin zekata uygun olup olmadığı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

İnternette konu ile alakalı farklı aramalara yapan vatandaşlar kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bulunan soru bölümüne merak ettiklerini sorabiliyorlar.

Din İşleri Yüksek Kurulu "İçki, kumar gibi haramları işleyen kimseye zekât ya da fitre verilebilir mi?" sorusuna yanıt vererek soru işaretlerini giderdi.

İşte Din İşleri Yükse Kurulu'nun konu hakkında görüşleri..

Soru

İçki, kumar gibi haramları işleyen kimseye zekat ya da fitre verilebilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu

Zekat, Tevbe sûresinin 60. âyetinde sayılan başta yoksullar olmak üzere sekiz sınıf insana verilir. Dolayısıyla bu görevin yerine getirilmesi sırasında dinî hassasiyeti olan fakirlere öncelik verilmesi tavsiye edilirse de müslüman olmak kaydı ile bazı haramları işleyenlere de verilebilir.

Gayrı meşru işler yapan ve verilen zekâtı bu işlere harcayacağı tahmin edilen yoksul bir kimseye ailesinin ihtiyaçlarını göz önüne alarak zekât vermek gerektiğinde, zekâtın nakit olarak değil de gıda veya giyim eşyası olarak verilmesi uygun olur.