İflas bayrağını çekti! ABD'de bir banka daha battı... ABD, banka iflaslarıyla sarsılıyor... Geçtiğimiz hafta Silikon Vadisi Bankası'nın batmasının akabinde ikinci bir iflas daha açıklandı. Peş peşe gelen iflas haberleri, Wall Street'i endişelendirdi.

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin tahtı sallanıyor...

Peş peşe gelen iflas haberleri, piyasaları endişeye sürükledi.

Geçtiğimiz hafta Silikon Vadisi Bankası'nın kapatma kararının akabinde bir iflas bayrağı daha çekildi.

ABD merkezli Signature Bank, kepenkleri indirdi...

Peş peşe iflas

Silicon Valley Bank'ın batışının 2 gün sonrasında iflas eden Signature Bank'ın 110.3 milyar Dolar varlığı 88.5 milyar dolarlık da mevduatı olduğu açıklandı.

Mevduat sahipleri söz konusu durum karşısında ne olacak korkusuna kapılırken, ABD Hazine Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık ve piyasa otoritelerinin yaptığı açıklamaya göre Silicon Valley Bank ve Signature Bank'taki tüm mevduatların güvence altında olduklarını vergi mükellefleri için bir kayıp olmayacağı belirtildi.