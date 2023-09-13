İkinci Arda Güler geliyor! Juventus’un genç yıldızı adım adım Galatasaray'a... İtalya’da Juventus forması giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusu için Galatasaray harekete geçti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Süper Lig’de bu sezon tarih yazacak.

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Süper Lig'in köklü kulüplerinden Galatasaray, transfer sezonunun son günlerinde yerli oyuncu takviyesi yapma hedefini sürdürüyor.

Özellikle orta sahada güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlayan Galatasaray, birkaç önemli isimle ilgilenmişti.

Berkay Özcan, Salih Özcan ve Okay Yokuşlu’yu gündemine alan Galatasaray, bazı sebeplerden dolayı bu transferlerde mutlu sona ulaşamadı.

Ancak sarı-kırmızılı kulüp, transferde gözde isimlerden birine kancayı taktı. Henüz 18 yaşında olan ve Juventus’ta forma giyen yıldızı renklerine bağlamak istiyor.

Juventus'un genç yıldızı: Kenan Yıldız!

Fanatik’in haberine göre Galatasaray, Juventus’ta forma giyen 18 yaşındaki milli oyuncu Kenan Yıldız için nabız yokluyor. Hem forvet hem de kanatlarda görev yapabilen Kenan Yıldız için Juventus’un vereceği cevapla gündemdeki diğer transferler de netlik kazanacak.

Genç yetenek Kenan Yıldız, hem Serie A'nın devlerinden Juventus'un hem de Türkiye U21 Milli Takımı'nın dikkatini çekmeye devam ediyor. 18 yaşındaki hücum oyuncusu, geleceğin yıldızlarından biri olarak kabul edilirken, bu kez adı Galatasaray ile gündeme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin genç oyuncu Kenan Yıldız hakkında yaptığı açıklamada “Juventus'ta oynayan 18 yaşındaki Kenan Yıldız listesinde. A Milli Takım için aday bir isim” ifadelerine yer vermişti.