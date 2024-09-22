İlaçları öyle içmeyi aklınızdan bile geçirmeyin! Hem etkisini yitiriyor hem de zehirliyor... Hap kullanımlarında yapılan en yaygın hataların başında hapların bölünmesi gelir. Bölünen haplarda etkiden eser kalmıyormuş. İşte, kesinlikle bölmemeniz gereken o haplar...

Haber Merkezi

Birçok kişi hap kullanırken dozaj ayarlamak için hapları bölmeyi tercih eder. Ancak yapılan bu işlem doğru bilinen büyük yanlışların başında gelir.

Hapların etkisini yitirmesinin yanında çeşitli sağlık sorunlarına da neden olabilecek riskler taşıyan bu hareketi kesinlikle yapmamak gerekiyormuş.

Uzmanlar, özelikle de bazı ilaç türlerinde bu işlemin tehlikeler içerdiği konusunda uyarıyor. İşte, bölmeyi aklınızdan bile geçirmemeniz gereken ilaç türleri.

HAPLARI KIRMAYI DÜŞÜNMEYİN!

Hapları kırmak, ilacın etkinliğini ve güvenliğini olumsuz etkileyebilir. İlacın bileşenleri eşit dağılmadığında, dozaj hataları ortaya çıkabilir.

Ayrıca, bazı tabletler özel kaplamalarla korunur ve bu kaplamaların bozulması, ilacın etkisini kaybetmesine veya yan etkilerin artmasına neden olabilir. Bölünmüş tabletler, dış etkenlere karşı daha hassas hale gelir ve hızla etkisini yitirebilir.

İŞTE KESİNLİKLE KIRMAMANIZ GEREKEN O HAPLAR

Şeridi Olmayan Tabletler: Bölme çizgisi bulunmayan tabletler, düzgün bir şekilde bölünemez ve dozaj hatalarına yol açabilir.

Kolay Parçalanan Haplar: Kırılması kolay tabletler, mideyi tahriş edebilir ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Tadı Kötü Olan Tabletler: Keskin tadı olan ve mideyi rahatsız edebilecek ilaçlar, bölündüğünde sindirimi daha da zorlaştırabilir.

Birden Fazla Bileşen İçeren Tabletler: Çok sayıda aktif bileşen içeren ilaçlar, doğru dozajın sağlanamaması riski taşır.

Doğum Kontrol Hapları: Bu tür ilaçlar, etkinliğini kaybetmeden düzenli olarak alınmalıdır.

Vazokonstriktör ve Antikonvülsan İlaçlar: Bu ilaçlar, doğru dozajın korunması gerektiğinden bölünmemelidir.

Kemoterapi İlaçları: Kemoterapi ilaçlarının özel formülasyonları, bölündüğünde istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Jel veya Toz İçeren Kapsüller: Bu kapsüller, bölündüğünde etkisini kaybedebilir.