İlçe ilçe duyuruldu: Bursa'nın o ilçelerinde sular kesilecek! İşte 19 Nisan BUSKİ su kesintisi olan ilçeler BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Önlem almak isteyen vatandaşlar, "Bursa'nın hangi ilçelerinde sular kesilecek? Kaç saat sürecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 19 Nisan 2023 Çarşamba su kesintisi ve arıza sorgulama…

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu. Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 19 Nisan 2023 Çarşamba günü Bursa’da su kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama… Bursa'da su kesintisi olan ilçeler Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA