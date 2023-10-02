İlçe ilçe duyuruldu: İzmir’in o semtlerine elektrik verilmeyecek! İşte 2 Ekim arıza sorgulama İzmir'in farklı ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintisi vatandaşlar arasında merak konusu haline geldi. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim 2023 Pazartesi günü İzmir'in belirli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte o ilçeler...

ensonhaber.com GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül 2023 Çarşamba günü İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de yaşayan vatandaşlar, elektrik kesintisi duyurusu sonrası hangi bölgelerde elektriklerin kesileceğini öğrenmek için araştırmalar yapıyorlar. Öte yandan elektrik kesintilerinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği merak edilne konular arasında. Mağdur olmak istemeyenler, arama motorlarında “İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Ekim İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler… İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA