İlçe ilçe duyuruldu: İzmir’in o semtlerine elektrik verilmeyecek! İşte 2 Ekim arıza sorgulama

GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül 2023 Çarşamba günü İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.
İzmir'de yaşayan vatandaşlar, elektrik kesintisi duyurusu sonrası hangi bölgelerde elektriklerin kesileceğini öğrenmek için araştırmalar yapıyorlar.
Öte yandan elektrik kesintilerinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği merak edilne konular arasında.
Mağdur olmak istemeyenler, arama motorlarında “İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek?” sorularına yanıt arıyor.
İşte 2 Ekim İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…
İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler
İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.