İlleri sağanak vurdu! Meteoroloji uyardı... Aman dikkat! İşte il il hava raporu Türkiye genelinde zaman zaman yağışlı zaman zaman ise sıcak hava etkili oluyor. Gün içinde dışarı çıkmak isteyenler de, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu araştırıyor.

Hafta başından itibaren Türkiye genelinde sağanak yağış hakimdi. Bugün ise batıda güneş açarken, birçok ili yeniden sağanak vurdu.

Doğu ve Karadeniz çevrelerinde yağış ara ara sürerken İstanbul, güneşe "Merhaba" dedi.

Özellikle batıda sağanak yağış yerini ara sıra güneşe bırakırken, vatandaşlar günün geri kalan kısmında havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Dışarı çıkmadan önce hava durumuna hakim olmak isteyenler ise son paylaşılan verileri merak ediyor.

Herhangi bir olumsuzluk yaşamak istemeyenler Meteoroloji'nin sitesine yöneldi.

Özellikle dışarı çıkmaya hazırlananlar bir sürprizle karşılaşmamak için, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte yanıtı..

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (İzmir hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Elazığ hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgârın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı bulutlu