İllüzyon testi: Ahududu değil çilek bulun, IQ'nuzu 220'ye uçurun...

Optik illüzyonları çözmek, konsantrasyonu ve odaklanmayı geliştirir. Bu görsel illüzyonlar, beyni dikkat dağıtıcı unsurları filtrelemeye ve ilgili ayrıntılara odaklanmaya alıştırır.

İllüzyonları çözmek, ayrıntıları hatırlamayı gerektirir.

Gizli nesneleri tespit etmek için optik illüzyon mücadelesine girişmek, metodik ve mantıksal düşünmenin yanı sıra yaratıcılık ve yenilikçi düşüncenin bir birleşimini gerektirir.

Optik illüzyonları çözme süreci, beynin her iki yarım küresini aynı anda çalıştırır.

İşte gözlem yeteneklerinizi sınayacak bir optik illüzyon. Ahududuların arasında saklı çileği 12 saniyede bulun.

Resim: Brightside

Bu optik illüzyon gözlerinizi sonuna kadar zorlayacak. Verilen süre içinde, bu ahududu görselindeki gizli çileği yalnızca çok dikkatli kişiler fark edebildi. Bu optik illüzyonun üstesinden gelmek için gerekenlere sahip misiniz?

Eğer bu optik illüzyon sorununu çözebiliyorsanız, o zaman karmaşık görsel uyaranları yorumlayabilen bir beyne sahipsiniz demektir.

Meydan okumaya var mısın? Hadi başlayalım!

Görüntüyü dikkatlice tarayın. Sadece göz gezdirmeyin. Lazer keskinliğinde olmanız ve görüntüye kuşbakışı bakmanız gerekecek.

Dikkatiniz dağılmasın. Dikkatinizi yoğunlaştırın.

Ahududu kalabalığının arasına karışmış bir çileği arıyorsunuz. O kadar sanatsal bir şekilde gizlenmiş ki, fark etmeniz neredeyse imkansız.

Renk, şekil ve desendeki ince farklara dikkat edin.

Çilekler yuvarlak veya küçük değil. Bir demet ahududu tarafından gizlenmiş olabilir. Ama çileğe benzeyen bir şey fark ederseniz, gerçekten çilek olabilir.

Gizli çileği gördünüz mü?

İşte, yanıtı...