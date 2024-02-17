İllüzyon testi: Görseldeki saklı kelebek sadece duygusal beyinlere görünüyor...

Optik illüzyonlar zihin için büyüleyici testler olarak hizmet eder ve sizi renkler ve şekillerdeki küçük eşitsizlikleri ayırt ederken karmaşık görsel bilgileri hızlı bir şekilde işlemeye zorlar.
Görsel yeteneğinizi test etmeye hazır mısınız?
Yukarıdaki resimde bir kelebek saklanıyor.
Yalnızca kartal görüşüne sahip en keskin %2'lik kesim, sonbahar yaprakları arasında saklanan bulunması zor kelebeği yalnızca 15 saniyede tespit etme şansına sahip!
Kelebeği belirlenen sürede tespit ederseniz, bu, karmaşık görsel bilgileri hızlı bir şekilde işleme ve renk ve şekil arasındaki küçük farklılıkları ayırt etme yeteneğine sahip olduğunuzu gösterir.
Bu resimde saklı olan kelebeği bulamadıysanız endişelenmeyin.
Aşağıdaki optik illüzyon cevabını kontrol edin.