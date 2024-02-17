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İllüzyon testi: Görseldeki saklı kelebek sadece duygusal beyinlere görünüyor...

İllüzyon testi: Görseldeki saklı kelebek sadece duygusal beyinlere görünüyor... Kelebeği belirlenen sürede tespit ederseniz, bu, karmaşık görsel bilgileri hızlı bir şekilde işleme ve renk ve şekil arasındaki küçük farklılıkları ayırt etme yeteneğine sahip olduğunuzu gösterir.