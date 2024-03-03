İllüzyon testi: Herkes kayaları görüyor ama sadece zekiler köpeği buluyor Kayaların arasında saklanan köpeği bulmak için vizyonunuza ve keskinliğinize meydan okuyun. Görevi tamamlamak için sadece 21 saniyeniz var.

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Optik illüzyon, günlük yaşamda, psikolojide, sanatta ve beyin anatomisinde kullanılan görsel bir bilmecedir.

Beynin görsel verileri nasıl organize ettiğini ve yorumladığını göstererek algının sadece aynaya bakmaktan daha karmaşık olduğunu gösteriyor.

Yukarıdaki görüntünün aksine, resimde saklı olan köpeği bulmak için görsel keskinliğinizi ve bilişsel yeteneklerinizi kullanın.

Kayaların arasına dikkatlice bakın ve açınızı değiştirin.

Hala göremediyseniz resmin sağ tarafına odaklanın.

Zamanınız azalıyor.

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Köpeği fark edebilenleri tebrik ederiz. Cevap aşağıda: