İllüzyon testi: Herkes kayaları görüyor ama sadece zekiler köpeği buluyor

ensonhaber.com
Optik illüzyon, günlük yaşamda, psikolojide, sanatta ve beyin anatomisinde kullanılan görsel bir bilmecedir.
Beynin görsel verileri nasıl organize ettiğini ve yorumladığını göstererek algının sadece aynaya bakmaktan daha karmaşık olduğunu gösteriyor.
Yukarıdaki görüntünün aksine, resimde saklı olan köpeği bulmak için görsel keskinliğinizi ve bilişsel yeteneklerinizi kullanın.
Kayaların arasına dikkatlice bakın ve açınızı değiştirin.
Hala göremediyseniz resmin sağ tarafına odaklanın.
Zamanınız azalıyor.
3...
2...
1...
Köpeği fark edebilenleri tebrik ederiz. Cevap aşağıda: