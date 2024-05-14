İllüzyon testi: Resimdeki dişi leoparı sadece zekiler görüyor

Optik illüzyonlar, algınızı zorlayan ve gözlem becerilerinizi test eden, akıl almaz görüntülerdir.
Bu zorluklar bilim adamlarının beynimizin görsel bilgiyi nasıl işlediğini anlamalarına yardımcı oluyor.
Çok dikkatli misiniz?
Hadi bulalım!
Bu görüntüde uzun çalılarla dolu bir dağın zirvesi görülüyor. Bir leopar göz önünde saklanıyor.
3 saniyede fark edebilir misin?
Bu meydan okumayla gözlem becerilerinizi test edin!
Resmi dikkatlice kontrol edin; bulunması zor kedi sahneye karışarak ilk bakışta fark edilmesini zorlaştırıyor.
Sadece en dikkatli okuyucular leoparı 3 saniye içinde fark edebilecektir.
Bunu fark ettiniz mi?
Ve…
Süre doldu.
Leoparı 3 saniye içinde fark eden son derece dikkatli okuyucuları tebrik ederiz.
Eğer bazılarınız bunu zaman sınırı içinde fark edemiyorsanız, aşağıdaki cevaba göz atabilirsiniz.