İllüzyondaki saklı 3 kelimeyi sadece yüksek IQ'su olanlar görebilir Optik Yanılsama: Burada ne görüyorsunuz? Göreviniz 7 saniye içinde optik illüzyonda saklı üç kelimeyi bulmaktır. Şansını dene!

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Optik illüzyonlar nöroloji, psikoloji, sanat ve günlük yaşamda uygulamaları olan bulmacalardır.

Beynin görsel verileri nasıl organize ettiğini ve yorumladığını göstererek algının sadece aynaya bakmaktan daha karmaşık olduğunu gösteriyor.

Bu ödevde eleştirel düşünme, problem çözme ve hem niteliksel hem de niceliksel metodolojiyi uygulama yeteneğiniz değerlendirilecektir.

Yukarıdaki resimde saklı olan üç kelimeyi bulmak için görsel keskinliğinizi ve bilişsel yeteneklerinizi kullanın.

Dikkatli bakanlar kelimeleri kolayca görebilir.

Hala fark edemediniz mi?

İşte illüzyonlu kelimeler...