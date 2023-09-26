İNANILMAZ SERİ! Volkan Demirel'den Trabzonspor'a geçit yok! Tam 27 maç.. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a hiç kaybetmedi. İşte Volkan Demirel'in inanılmaz serisinin detayları..

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Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'nin kalesini koruyan daha sonra teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Volkan Demirel tarihi bir başarıya imza attı.

Hatayspor'un teknik direktörlüğünü yapan Volkan Demirel hem futbolculuk kariyerinde hem teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a maç kaybetmedi.

Volkan Demirel kariyerinde Trabzonspor'a karşı çıktığı 27 maçta yenilgi yüzü görmedi. Demirel bu maçlarda 16 galibiyet 11 beraberlik aldı.

Son olarak dün akşam oynanan Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Hatayspor büyük bir başarıya imza attı.

Hatayspor 2-0 geride olduğu maçta Rivas, Lamkel ve Dele Bashiru'nun attığı goller ile bordo mavilileri 3-2 yenmeyi başardı.

Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan Volkan Demirel böylelikle Trabzonspor karşısında yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı.

Hatayspor bu sezon oynadığı 6 maçta hiç yenilmedi. Trabzonspor'u yenerek 3 puanın sahibi olan Hatayspor puanını 10'a yükselterek ligde 4. sıraya yerleşti.