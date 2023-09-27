İngiltere'de umduğunu bulamadı! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a geri mi dönecek? Şenol Güneş'i aradı iddiası.. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Nathan Redmond'un siyah beyazlı takımdan ayrıldığı için pişman olduğu ve geri dönmek istediği iddia edildi.

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2022/2023 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen İngiliz futbolcu Nathan Redmond son günlerde dikkatleri üzerine çekti.

Geçen sezon Beşiktaş forması ile 28 maçta forma giyen Nathan Redmond bu maçlarda 6 gol 6 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Redmond Beşiktaş'ın ısrarına rağmen İngiltere'ye dönerek Burnley ile anlaşma sağlamıştı.

Beşiktaş'ın tekliflerini reddederek Burnley ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Redmond, İngiltere'de umduğunu bulamadı.

Futbolseverler herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen Burnley'de forma şansı bulamayan Nathan Redmond'ın pişman olduğunu düşünüyor.

İngiltere Premier Lig'de 5 hafta geride kalırken Nathan Redmond bu 5 haftada yanlızca 53 dakika süre aldı.

Fenerbahçe maçında yıldızlaşmıştı

Nathan Redmond özellikle Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan girerek 1 gol ve 3 asistlik inanılmaz bir performans sergileyerek hafızalara kazınmıştı.

Beşiktaş'a dönmek istediği iddia edildi

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Nathan Redmond, Beşiktaş'a dönmek istiyor.

Bazı iddialara göre ise Nathan Redmond teknik direktör Şenol Güneş ile telefon görüşmesi yaparak geri dönmek istediğini söyledi.

Bu iddiaların doğru olup olmadığı henüz bilinmezken bazı futbolseverler Nathan Redmond'un devre arasında takıma geri transfer edilmesine sıcak bakıyor.