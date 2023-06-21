Instagram açıkladı! Instagram Reels indirme özelliği ne zaman gelecek? Instagram, herkese açık olarak paylaşılan Reels videoların indirilebilmesi için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Peki bu özellik ne zaman kullanılmaya başlayacak? İşte detaylar..

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcıları heyecanlandıran yeni özellik sayesinde herkese açık olarak paylaşılan Reels videoları kolaylıkla indirilebilecek. Tiktok'ta kullanılan bu özelliğin Instagram'a da gelmesi halinde uygulamanın popülerliğini artırması bekleniyor. Instagram yetkilileri bu yeni özelliğin Amerika'da test edilmeye başlandığını duyurdu. Amerika'da bulunan kullanıcılar herkese açık olarak paylaşılan Reels videolarını galerilerine indirebiliyorlar. Reels videosunun sahibi isterse bu özelliği kapatarak videosunun indirilmesine izin vermeyebiliyor. Peki, Instagram Reels indirme özelliği ne zaman gelecek? İşte detaylar... Reels indirme özelliği ne zaman gelecek? Instagram tarafından şu anda sadece Amerika'da bulunan kullanıcılara açılan bu yeni özelliğin ne zaman tüm dünyada kullanılacağı henüz bilinmiyor. Reels indirme özelliğinin aşamalı olarak tüm dünyada kullanıma açılması bekleniyor.