Instagram'da büyük değişiklik! Çok fazla kişiye DM atanları üzecek haber...

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Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'a gelen yeni özellik gündeme oturdu.
İnsanların birbirlerini ekleyerek sohbet etmesine olanak sağlayan Instagram'a gelen yenilik sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.
Instagram'a gelen yeni güncelleme ile, çok fazla kişiye DM gönderen kullanıcılardan gelen takip isteklerinde "Gözden geçir" uyarısı gelecek.
Instagram'da çok fazla kişiye DM atanların takip isteği "Onayla" yerine "Gözden Geçir" olarak değiştirildi.
Yeni güncellemenin yakın zamanda tüm kullanıcılarda aktif olması bekleniyor.