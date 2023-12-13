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Instagram'da büyük değişiklik! Çok fazla kişiye DM atanları üzecek haber...

Instagram'da büyük değişiklik! Çok fazla kişiye DM atanları üzecek haber... Instagram'da yapılan yenilik ile çok fazla kişiye mesaj gönderen kullanıcılardan gelen isteklerde "Gözden geçir" uyarısı gelecek.