İnternet alışverişi yapanlar dikkat! Yeni düzenleme an meselesi… Günümüzde hemen herkese kolaylık sağlayan internet alışverişleri hakkında yeni düzenlemeler yapılmasına dair açıklamalar yapıldı. Ücretlerde taban ve tavan uygulaması olmalı…

ensonhaber.com

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, E-ticaret platformlarıyla alakalı çarpıcı açıklamalar yaptı.

Palandöken, E-ticaret platformlarının esnafı zorladığını belirterek yeni düzenlemeler yapılması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

Değişken komisyon oranlarına değinen Palandöken, taban ve tavan fiyat uygulaması yapılması gerektiğine değindi.

Zor durumdalar…

Başkan Palandöken, günümüzde giderek yaygınlaşan internet alışverişlerinin esnafın müşteri portföyünü ne kadar genişletmiş olsada uygulanan komisyonların ve reklam maliyetlerinin esnafa yansıtılıyor olması esnafı zor durumda bıraktığının altını çizdi.

Ayrıca açıklamada özellikle, e-ticaret firmalarının uyguladığı yüksek komisyon oranlarının esnaf, vatandaş ve ülke ekonomisi için zararlı olduğunu vurgulandı.

Kar marjını düşürüyor…

Palandöken açıklamasında, yüzde 5 ile 45 arasında değişen komisyon oranlarının, ürün fiyatlarını artırarak enflasyona katkı sağladığını ve esnafın kar marjını daralttığını söyledi.

Taban ve tavan fiyatı uygulanmalı

Palandöken, bu sebeple komisyon oranları için taban ve tavan uygulamasının getirilmesi gerektiğini belirterek, esnafın satışlarını teşvik etmek amacıyla önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Örnek vererek, esnafın internet üzerinden satışa sunduğu 100 liralık bir ürün için ödediği yüzde 20'lik komisyonun yanı sıra yüksek gelir vergisi, dükkan ve çalışan giderleri, e-ticaret sitelerinin kuryelerine ödenen ekstra ücret ve KDV gibi unsurların esnafın kâr marjını ciddi şekilde azalttığını ifade etti.

Palandöken, e-ticaret firmalarının esnafı destekleyerek bu mali yükü hafifletmeleri gerektiğini belirterek, internet ticaretinin cazip hale getirilmesi için çözümler bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.