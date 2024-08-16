İnterneti kesilene tazminat veriyorlar! Sınır 8 saat... Yaşanan internet kesintilerinden dolayı mağdur olan vatandaşlara tazminat ödeme dönemi başladı. 1 Kasım itibariyle internetin gün içerisinde 8 saat boyunca kesilmesi durumunda tazminat hakkı kazanılacak.

Editör: Seda Yeşilyurt

Belçika’da yapılan yeni bir düzenleme kapsamında gün içerisinde yaşanan internet kesintilerinin 8 saat ve üstünü bulması halinde tazminat ödenmesine karar verildi.

1 Kasım 2024 tarihinden sonra yürürlüğe girecek uygulama ile internet kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşayan kullanıcıların finansal haklarını güvenceye alınması hedefleniyor.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, söz konusu tazminatın belirli koşulları olacak. Belirlenen şartların karşılanması durumunda ise kullanıcılar tazminat hakkı elde edebilecek.

TAZMİNATLAR OTOMATİK OLARAK ÖDENECEK

Belçika’da yürürlüğe girmesi beklenen söz konusu yenilikle birlikte, internet kesintisinin mücbir sebep dışında herhangi bir sebepten kaynaklanmış olması ve 8 saat ve üzerinde süren bir kesinti yaşanması gerekiyor.

Bu şartlar kapsamında yaşanan kesinti için tazminat hakkı elde eden kullanıcılara tazminatlar otomatik olarak aktarılacak.