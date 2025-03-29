İnternetten gördü, zengin oldu! Bir tanesini 8 Bin TL’ye satıyor…

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Isparta'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren Remzi Yeşil, geliştirdiği kartlı sistemle çalışan gizli bölmeli dolaplarlaadından sıkça söz ettiriyor.

Sosyal medyada izlediği bir video sayesinde ilham alarak bu yenilikçi tasarımlara yönelen Yeşil, kısa sürede uluslararası alanda büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Şu anda Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden gelen yoğun siparişlerle dikkat çeken Yeşil, bu sıradışı mobilyaların, güvenlik önceliği taşıyan zengin kesim için tercih edilen bir ürün haline geldiğini belirtiyor.

Geliştirdiği gizli bölme sistemleri, özellikle para, ziynet eşyası ve kıymetli evraklarını güvenle saklamak isteyenler için büyük bir çözüm sunuyor.

Dışarıdan bakıldığında normal bir mobilya gibi görünen bu ürünler, içerisine yerleştirilen gizli bölmeleriyle eşya güvenliğini sağlamakta önemli bir rol oynuyor.

Dolap, komodin, kitaplık gibi çeşitli mobilya türlerinde kullanılan gizli bölme sistemi, ev sahiplerinin değerli eşyalarını koruma altına alıyor.

İHA muhabirine konuşan Remzi Yeşil, gizli bölmeli mobilya tasarımının ilhamını, sosyal medyada izlediği bir video sayesinde aldı. Ancak ilk başlarda bu tasarımda zorluklar yaşadığını şu sözlerle anlattı:

“Başlarken zorlu bir süreç yaşadık. İlk denemede başarısız olduk, ancak tekrar tekrar denediğimizde başarıyı elde ettik ve yaklaşık bir hafta sonunda gizli bölmeyi yapmayı başardık”

Türkiye'deki mobilya üreticileri arasında bu tür bir kartlı sistemle gizli bölme dolap yapan çok az usta bulunduğunu belirten Yeşil, “Türkiye'de mutlaka yapan ustalar vardır ama şu an sadece kendimin yapabildiğini biliyorum. Yine de keşfedilmemiş ustalar olabilir” dedi.

BEN 8 BİN TL’DEN SATILIYOR

Ürünlerinin fiyatları 6 bin ile 8 bin TL arasında değişiyor. Yeşil, özellikle Almanya'daki müşterilerinin toplu alım yapma taleplerinin oldukça fazla olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, gizli bölmeyi açmak için kartlı sistem kullanıldığını ve bu sayede güvenliğin artırıldığını şu sözlerle vurguladı:

“Anahtarlı sistem kullanmamamızın nedeni, bu durumda ürünün gizli bölme içerdiği anlaşılabilir. Kartlı sistem, hırsızların bu bölmeyi fark etmelerini engelliyor. Dijital çağda yaşıyoruz ve bu sistem çok tercih ediliyor"