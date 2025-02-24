iPhone ve Samsung’un tahtı sallanacak! Bu telefonu 1 kez şarj eden 6 ay kullanıyor

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Dayanıklı telefonlarıyla tanınan Oukitel, 33.000 mAh dev batarya kapasitesine sahip yeni modeli WP100 Titan’ı satışa sunuluyor.

Dahili projektörü ile dikkat çeken bu model, kampçılar ve doğa sporları tutkunları için özel olarak tasarlandı.

Telefon yerine adeta bir powerbank gibi çalışan WP100 Titan, çok amaçlı kullanım sunuyor.

Uzun batarya ömrü, dayanıklı gövdesi ve projektör özelliğiyle, hem açık hava maceralarında hem de günlük kullanımda büyük avantaj sağlıyor.

ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Günümüz telefonları ince ve hafif olma yarışına girerken, WP100 Titan tam tersine kalın ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

860 gram ağırlığında ve 3,3 cm kalınlığında olan bu telefon, uzun ömürlü bataryasıyla kullanıcıları şarj derdinden kurtarıyor.

6 aya kadar bekleme süresi, 289 saat konuşma süresi ve 49 saat video izleme imkanı sunan cihaz, özellikle doğa tutkunları ve macera severler için ideal bir seçenek olabilir.

WP100 Titan, MediaTek Dimensity 7300 çipseti, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla güçlü bir performans sunuyor.

6,8 inç büyüklüğündeki 120 Hz ekranı, akıcı bir deneyim sağlarken, cihazın arkasında yer alan 1.200 lümenlik LED kamp ışığı geceyi aydınlatacak güçte.

Ayrıca, 100 lümenlik dahili projektör ile şirket, telefonun 6 film boyunca kesintisiz izleme sunabileceğini iddia ediyor.

Dayanıklılığıyla öne çıkan WP100 Titan, IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı tam koruma sağlıyor.

200 MP ana kamera, 20 MP gece görüş kamerası ve 2 MP makro kamera ile donatılmış. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

FİYATI 899 DOLAR

Dayanıklı akıllı telefon dünyasına yeni bir soluk getiren Oukitel WP100 Titan, CES 2025'te tanıtıldıktan sonra Kickstarter’da büyük ilgi gördü.

Şirketin belirlediği 10.000 dolarlık fon hedefi hızla aşıldı ve telefonun üretimi için yeşil ışık yakıldı.

Mart ayında üretime girecek olan WP100 Titan, Nisan ayında satışa sunulacak.

Erken destekçiler için büyük bir fırsat da var! Normalde 899 dolar olan perakende fiyatı, Kickstarter üzerinden 599 dolara ön sipariş verenler için geçerli olacak.