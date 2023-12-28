IQ seviyesi yüksek olanlar 10 saniyede buluyor! İşte sosyal medyayı sallayan görsel test... Sosyal medyada paylaşılan görsel testler kullanıcıların ilgisini çekiyor. Peki, siz bu resimde farklı olan sayıyı kaç saniye içerisinde bulabileceksiniz?

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Bu görsel test ile gözlem becerilerinizi geliştirin! Kartal gibi gözlere sahipseniz, 6786 rakamları arasında gizli olan farklı sayıyı 10 saniye içerisinde bulabilirsiniz.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılara farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabilecekleri soruldu.

Son dönemde sosyal medyada paylaşılan görsel testler kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Teste katılanlardan '6786' sayısı ile dolu olan resimde araya sıkıştırılan farklı sayıyı en kısa sürede bulmaları istendi.

Görselde '6786' dışında bir farklı sayı daha bulunuyor. Peki, siz görsele bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

İşte o resim..

Resimde çok sayıda '6786' bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane var ki o sayı diğerlerinden çok farklı.

Bu tarz testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor. Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

Bu testler sadece gözlem yeteneğinizi geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda hızlı bilişsel işlemleme becerinizide geliştiriyor.

İşte resimdeki gizli sayının yeri..