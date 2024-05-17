IQ testi: 10 kişiden sadece 1'i deve kuşlarının arasında saklanan şemsiyeyi 11 saniyede bulabilir IQ’nuzu test edin! Devekuşlarının arasına gizlenmiş şemsiyeyi bulabilir misin? Unutmayın, görevi tamamlamak için sadece 11 saniyeniz var.

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Zeka oyunları niteliksel ve niceliksel becerileri test etmek için mükemmeldir.

Niteliksel ve niceliksel becerileri kusursuz bir şekilde bütünleştirme yeteneği, problem çözme stratejilerinin ve yeni bakış açılarının değerini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bu zeka oyunu niceliksel ve niteliksel becerileri dengeleyebilmenizi gerektirir.

Unutmayın, göreviniz bu zeka oyununda saklı şemsiyeyi bulmak.

Yeteneklerinizi ve becerilerinizi göstermenin zamanı geldi!

Yukarıdaki resimde onlarca devekuşu yer alıyor. Bu deve kuşlarının arasında bir şemsiye var.

Kayıp şemsiyeyi bulmak için sadece 11 saniyeniz var.

En zeki kişiler bile bu gizli şemsiyeyi belirtilen süre içinde bulamadı.

Acele edin, süreniz azalıyor!

Eğer bulamadıysanız, sizin için aşağıda cevabı verdik: