IQ testi: Anahtarın şekli hangisi? Sherlock kadar zekiyseniz... Sadece 5 saniyede doğru anahtar şeklini bulabilir misin? Bu zeka bulmacasını bu kadar hızlı çözebilirsen, gelişmiş mantıksal muhakeme ve eleştirel düşünme yeteneklerine sahipsin demektir.

Yağmur Dinç

Beyin jimnastiği oyunları rutinden uzaklaşmaktan daha fazlasını sunar; beyniniz için harika bir egzersizdir.

Mantıksal muhakemenizi ve eleştirel düşünme becerilerinizi zorlayan bulmacaları çözerek zamanla bilişsel performansınızı geliştirirsiniz.

Bu temel şekil bulmacası, zihninizin sınırlarını zorlamak ve ince ayrıntıları ne kadar hızlı fark edebildiğinizi değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Altı anahtardan doğru olanını sadece 5 saniyede bulabilir misin?

Resim: Brightside

Beyninizi test edelim! Aşağıda bir anahtar var ve yanında altı tane benzer görünümlü anahtar şekli var.

Ancak bu şekillerden yalnızca biri orijinal anahtara tam olarak uymaktadır.

Göreviniz basit: 5 saniye içinde doğru anahtar şeklini belirleyin. Kolay görünüyor, değil mi?

Ancak asıl mesele şu ki, her şeklin en keskin gözleri bile yanıltabilecek ufak farklılıkları var.

Bulabildiniz mi? Endişelenmeyin...

İşte çözümü: