IQ testi başlıyor… 21 saniyeniz var; Resimdeki kaçan papağanı bulabilir misiniz? Evin balkonunda saklanan papağanı bulabilecek misiniz? Zorlu bir görev sizi bekliyor! Ancak unutmayın, bu optik illüzyon testinde size sadece 21 saniye verilecek.

ensonhaber.com

Optik illüzyonlar nöroloji, psikoloji, sanat ve günlük yaşamda uygulamaları olan bulmacalardır.

Beynin görsel verileri nasıl organize ettiğini ve yorumladığını göstererek algının sadece aynaya bakmaktan daha karmaşık olduğunu gösteriyor.

Bu testte eleştirel düşünme, problem çözme ve hem niteliksel hem de niceliksel metodolojiyi uygulama yeteneğiniz değerlendirilecektir.

Resimdeki papağanı bulmak için görsel keskinliğinizi ve bilişsel yeteneklerinizi kullanın.

Yukarıdaki resimde bir binanın balkonunda insanlar ve kuşlar görünüyor.

Alt katta oturan adamın papağanı kayıp. Sizin göreviniz bu papağanı bulmak.

Bu zorlu test için size verilen süre 21 saniyedir.

Deneyenlerin %99’u gizlenen papağanı bulamadı. Eğer bulduysanız, tebrik ederiz.

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik: