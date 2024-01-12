IQ testi: Dairelerin içine gizlenmiş 3 sayısını sadece 9 kişiden 1’i bulabiliyor! 5 saniyeniz var… Bu optik illüzyon bulmacasında 3 sayısı dairelerin arasında bir yerde gizli. Sınırlı bir süre içinde bulabilecek misiniz? Yalnızca 9 kişiden 1’i bulabiliyor. Hazırsanız başlayın!

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Günümüzde insanlar olarak, gezegenin en zeki türü olmanın gururunu yaşıyoruz. Ancak beyin, bazen mevcut olmayanı görerek veya önümüzde olanı tamamen kaçırarak bizi şaşırtabilir. Bu aldatma oyunlarının en harika örneği ise şüphesiz optik illüzyon bulmacalarıdır.

Yüzyıllardır dünyanın dört bir yanındaki insanların ilgisini çeken bu yanıltıcı bulmacalar, günümüzde internetin gücüyle adeta bir takıntı haline geldi.

Bu optik bulmacalar, genellikle nesnelerin, insanların veya hayvanların karmaşık ve akıl karıştırıcı illüstrasyonlarından oluşur.

Bu fotoğraf bulmacaları, sadece eğlenceli bir vakit geçirmenin ötesinde, gözlem becerilerini ve detaylara olan dikkati geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Şimdi beyninizi zorlayacak bir optik illüzyonla karşınızdayız! Resimde gizlenen 3 sayısını 5 saniyede bulmaya çalışın.

Zamanlayıcılarınızı ayarlayın ve başlayın. Sizin için kök salıyoruz. Ama önce size önemli bir ipucu verelim.

Optik Yanılsama İpucu: Sayı üstte bir yerde gizlidir. Bu optik illüzyon bulmacasını, bu bulmacanın yardımıyla anında çözebileceğinizi umuyoruz.

Gizli numarayı buldunuz mu? Harikasınız.

Ancak 5 saniye içinde bulamadıysanız üzülmeyin. Sizin için aşağıda cevabı verdik: