IQ testi: Resimdeki hatayı bulmak için 7 saniyeniz var… Daha bulan çıkmadı Bu eğlenceli bulmacada, adamın oturma odası resminde saklı olan hatayı bulmaya çalışın. Hatayı bulmak için sadece 7 saniyeniz var. Hazırsanız başlayalım…

ensonhaber.com

Zeka oyunları ve bulmacalar, eğlenceli ve zihinsel meydan okumalar arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Bu tür aktiviteler, sıradan bir bilmece veya bulmacayı daha çekici hale getirerek, yaratıcı düşünmeyi teşvik ediyor.

Yaratıcı zeka oyunları, sadece doğru cevabı bulmayı değil, aynı zamanda farklı bakış açıları ve yöntemlerle sorunlara yaklaşma becerisini de gerektiriyor.

Bu görselde, resimdeki adamın oturma odasında gizlenen hatayı fark etmeniz gerekiyor.

Uyanık bir zihin, hatayı 7 saniye içinde fark edebilir.

Cevap oldukça basit ama yanıltıcı olduğundan soruyu cevaplamadan önce görsele dikkatlice bakmanız gerekmektedir.

Hatayı bulmak ve mücadeleyi geçmek için resme yakından bakın. Resimde bir adam kanepesinde otururken bir şeyler okuyor.

Odanın içinde bir kitaplık, bir lamba, bir vazo ve bazı tablolar var. Şimdi bir dakikanızı ayırın ve size yanlış gelen bir şey olup olmadığını görmeye çalışın.

İlk başta, düşündüğünüzden daha küçük bir ayrıntı olduğu için muhtemelen hatayı hemen fark etmeyeceksiniz. Ancak birkaç saniye sonra sorulan sorudaki hatayı tespit edebilirsiniz.

Hala bulamadıysanız üzülmeyin, aşağıdaki görselde cevabı verdik.

Gördüğünüz gibi lambanın fişi prize takılı değil ancak ışık yanıyor.