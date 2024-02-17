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IQ testi: Resimdeki tilkiyi 10 saniyede bulan kişiden adeta zeka fışkırıyor

IQ testi: Resimdeki tilkiyi 10 saniyede bulan kişiden adeta zeka fışkırıyor Bu resimde yıpranmış bir ev, kaportası tozlu bir araba ve gizlenmiş sevimli bir tilki bulunuyor. Göreviniz gizli tilkiyi 10 saniyede bulmak. Hazır mısınız?