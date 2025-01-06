IQ’nuz ne kadar yüksek? Bu matematik sorusu cevabını verecek! 4 saniyeniz var…

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IQ testleri, bireyin zeka seviyesini anlamak için kullanılan en etkili yöntemlerden biri olarak bilinir.

Bu testlerde size belirli bir süre içinde çözmeniz gereken problemler sunulur.

Amaç, mantıksal akıl yürütme, örüntü tanıma, hafıza ve analitik düşünme gibi becerilerinizi değerlendirmektir.

Bu testlerle zihninizi keskinleştirebilir, sıra dışı düşünme becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Peki, siz de bir dahi olup olmadığınızı öğrenmek ister misiniz?

Yukarıda paylaşılan görselde bir matematik bulmacası gösteriliyor.

Soru işareti yerine gelmesi gereken sayıyı 4 saniyede bulabilir misiniz?

Matematik bulmacasını verilen süre içerisinde çözen okuyucularımızı tebrik ederiz.

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik.

Bu resimde uygulanan düzen şudur:

3*3 +3 =12

4*4+4 =20

Bu düzenden yol çıkarak cevap 72 olacaktır.

8*8 +8 =72