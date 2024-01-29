IQ'nuz Yeterince Yüksek mi? 11 Saniyede Hayvanların Ağırlığını Hesaplayın! Tüm hayvanların ağırlığını 11 saniyede bularak zeka zorluğunu çözebiliyorsanız bir dahisiniz. Şimdi zekanızı test edin!

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Zeka bulmacaları, okuyucuyu bir sorunu çözmeye zorlayarak eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini test eder. Bu zorlukların zekayı artırma ve konsantrasyonu geliştirme potansiyeli vardır.

Zeka mücadelesi çoğunlukla bir bulmacayı çözmeyi, bir kodu kırmayı, gizli bir nesneyi bulmayı veya görüntüdeki hatayı tespit etmeyi içerir.

Bu tür zorlukların düzenli olarak uygulanması, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur ve aynı zamanda beyin için sağlıklı bir egzersiz sağlar.

Şimdi bu zeka bulmacasıyla beyninizin keskinliğini test etmeye hazır olun!

Paylaşılan görselde üç hayvanı (bir köpek, bir kedi ve bir fare) görebilirsiniz.

Okuyuculara üç hayvan kombinasyonunun görüldüğü bir bulmaca sunulmakta ve kullanıcılardan her bir hayvanın ağırlığını bulmaları ve toplam ağırlıklarını belirlemeleri istenmektedir.

Tüm hayvanların ağırlığını 11 saniyede bulabilir misiniz?

Zamanınız şimdi başlıyor!

Resme bakın ve dikkatlice inceleyin.

Sonunda her bir hayvanın ağırlığını ve toplam değerini belirleyen okuyucuları tebrik ederiz.

Son derece zekisiniz ve mükemmel analitik yeteneklere sahipsiniz.

Eksik değeri bulamayanlar çözüm için aşağıya kaydırabilirler.

İşte çözüm:

Hayvanların ağırlığı şu şekilde hesaplanabilir:

Köpek + Fare = 20 Kg

Köpek + Kedi = 24 Kg

Kedi + Fare = 10 Kg

Şimdi, elde ettiğimiz değerleri ekliyoruz:

Köpek + Fare + Köpek + Kedi = 20 +24

2 Köpek + Fare + Kedi = 44

Fare + Kedi = 10 olduğunu gördük

Bu yüzden

2 Köpek + 10 = 44

2 Köpek = 34

Köpek = 17

Bunu elde ettiğimiz ilk denkleme koyarsak

Köpek + Fare = 20

17 + Fare = 20

Fare = 20-17

Fare = 3

Bu nedenle Kat = 10 - 3

Kedi = 7

Tüm hayvanların toplam ağırlığı = 17 + 7 + 3 = 27