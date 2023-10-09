İşi olmayanlar buraya! Aylık tam 10.731 TL… Başvurular başladı bile İşi olmayan vatandaşların da yüzü güldü. İŞKUR, işsiz olan vatandaşlara destek ödemesi sağlıyor. Aylık en yüksek 10 bin 731 TL verileceği duyuruldu. Herkes akın ediyor…

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İş bulamayan vatandaşlara İŞKUR üzerinden cömert bir el uzanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, 6 ila 10 ay arasında sürecek destek ödemesi, aylık olarak tam 10 bin 731 TL'ye kadar çıkacak. Bu miktara kadar destek ödemeleri, PTT aracılığıyla yapılacak.

İşsizlik maaşı başvuruları başladı! İşsiz kalan vatandaşlar, İŞKUR'dan bu destekle rahat bir nefes alacaklar.

Özellikle asgari ücret artışları sonrasında işsizlik maaşlarında gözle görülür bir yükselme yaşandı. Şu an en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 TL, en yükseği ise 10 bin 731 TL olarak belirlendi.

Bu destek süresi, kişinin son 3 yıldaki prim gün sayısına bağlı olarak 6 aydan 10 aya kadar sürebilir.

İşsizlik ödeneği için gereken şartlar

Son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışmış olmak

Son 120 gün içinde kesintisiz olarak sigortalı olarak çalışmış olmak

İşten kendi isteği veya savunulabilir bir neden olmadan ayrılmamış olmak

İŞKUR’a kayıtlı olarak iş aramak ve iş tekliflerini değerlendirmek

Başka bir geliri veya sosyal güvencesi olmamak

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

İşsizlik ödeneği, sigortalının çalıştığı son dört ay içindeki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. İşsizlik maaşının miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir.

Başvuru nasıl yapılır?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.