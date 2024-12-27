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İSKİ açıkladı: 27 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 27 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte, 27 Aralık itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları...