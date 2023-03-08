İSKİ AÇIKLADI! İstanbul barajları yüzde kaç dolu? 8 Mart 2023 İstanbul baraj doluluk oranları.. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..

İstanbul'da barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu yıl beklenen yağışların yağmaması sebebiyle barajlarda doluluk oranları düşmeye başladı.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarı bugün itibariyle yüzde 35 civarlarında seyrediyor.

Özellikle bazı barajlardaki doluluk oranlarının düşmesi vatandaşları tedirgin ediyor. İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşıyor.

Uzman isimler hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve beklenen yağışların yağmaması sebebiyle kuraklık olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 8 Mart 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..

Barajların doluluk oranları

8 Mart 2023 Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Ömerli : % 52.01

- Darlık : % 40.62

- Elmalı : % 34.9

- Sazlıdere : % 33.26

- Terkos : % 31.83

- Büyükçekmece : % 31.11

- Istrancalar : % 25.86

- Alibeyköy : % 10.78

- Pabuçdere : % 6.83

- Kazandere : % 6.37

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI