İSKİ AÇIKLADI! İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu? 14 Nisan 2023 İstanbul baraj doluluk oranları.. İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

2023 yılında beklenen yağışların istenilen seviyede olmaması sebebiyle barajlardaki doluluk oranı düşük seviyelerde seyrediyor.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle yüzde 44.96 olduğu açıklandı.

Özellikle bazı barajlardaki doluluk oranlarının düşmesi vatandaşları tedirgin ediyor.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşıyor.

Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 14 Nisan 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..

Barajların doluluk oranları

14 Nisan 2023 Cuma günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Ömerli : % 70.63

- Darlık : % 59.14

- Istrancalar : % 53.6

- Elmalı : % 46.72

- Terkos : % 37.27

- Sazlıdere : % 32.83

- Büyükçekmece : % 32.12

- Alibeyköy : % 19.7

- Kazandere : % 13.92

- Pabuçdere : % 10.76

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI