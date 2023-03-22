İSKİ DUYURDU! İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu? 22 Mart 2023 İstanbul baraj doluluk oranları.. İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor.

İstanbul'da bulunan bütün barajlardaki su miktarı bugün itibariyle yüzde 36.89 civarlarında seyrediyor.

Özellikle bazı barajlardaki doluluk oranlarının düşmesi vatandaşları tedirgin ediyor. İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşıyor.

Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 22 Mart 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..

Barajların doluluk oranları

22 Mart 2023 Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Ömerli : % 55.02

- Darlık : % 46.24

- Istrancalar : % 37.53

- Sazlıdere : % 32.83

- Elmalı : % 32.53

- Terkos : % 31.53

- Büyükçekmece : % 30.1

- Alibeyköy : % 11.17

- Pabuçdere : % 9.15

- Kazandere : % 8.51

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI