İSKİ DUYURDU! İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu? 28 Mart 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarı bugün itibariyle yüzde 37.61 civarlarında seyrediyor.
Özellikle bazı barajlardaki doluluk oranlarının düşmesi uzmanları tedirgin ediyor.
İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşıyor.
Uzman isimler hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve beklenen yağışların yağmaması sebebiyle kuraklık olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.
Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 28 Mart 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..
Barajların doluluk oranları
28 Mart 2023 Salı günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;
- Ömerli : % 56.72
- Darlık : % 47.49
- Istrancalar : % 41.59
- Elmalı : % 32.71
- Sazlıdere : % 32.53
- Terkos : % 31.98
- Büyükçekmece : % 30.1
- Alibeyköy : % 11.96
- Pabuçdere : % 8.95
- Kazandere : % 8.54