İSKİ DUYURDU! İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu? 7 Nisan 2023 İstanbul baraj doluluk oranları.. İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte İstanbul'da bulunan barajların 7 Nisan 2023 tarihi itibariyle doluluk oranları..

İstanbul'da yer alan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kentte bulunan barajların doluluk oranlarını günlük olarak paylaşıyor. İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarı 7 Nisan 2023 itibariyle yüzde 41.14 civarlarında seyrediyor. İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşıyor. İşte 7 Nisan 2023 İstanbul baraj doluluk oranı.. Uzman isimler hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve beklenen yağışların yağmaması sebebiyle kuraklık olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 7 Nisan 2023 İstanbul baraj doluluk oranları.. Barajların doluluk oranları 7 Nisan 2023 Cuma günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde; - Ömerli : % 64.11 - Darlık : % 54.77 - Elmalı : % 40.49 - Istrancalar : % 33.62 - Terkos : % 33.17 - Sazlıdere : % 32.41 - Büyükçekmece : % 30.94 - Alibeyköy : % 15.26 - Kazandere : % 10.93 - Pabuçdere : % 10.01 07 Nisan tarihli mevcut su miktarının yıllara göre karşılaştırılması(milyon m³) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI