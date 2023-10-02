İSKİ duyurdu: İstanbul'da saatler sürecek su kesintisi başladı! İstanbul'da su kesintileri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından resmi internet sitesi üzerinden ilçe ilçe ve saat saat duyuruluyor. Bu sayede İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, su kesintilerini önceden öğrenerek gerekli önlemleri alabiliyorlar. İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden su kesintilerini sorgulamak için aşağıdaki adıml

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İSKİ Su Kesintisi Sorgulama:

İSKİ'nin resmi internet sitesinde hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası'nda planlanan su kesintileri güncel olarak yayınlanır. Bu kesintiler, arıza giderildikçe de güncellenir. İSKİ'nin internet sitesinde "Kesintiler" bölümünden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için İSKİ Su Kesintileri Sorgulama sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfada yaşadığınız ilçeyi seçerek, su kesintisi hakkında ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz.

İstanbul'da yaşayanlar için su kesintilerini öğrenmek, günlük yaşamı planlamak için önemlidir. Su kesintileri hakkında güncel bilgilere erişmek için yukarıdaki bağlantıyı kullanabilir ve ilçenize özel kesinti bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Bu sayede sürpriz su kesintileriyle karşılaşma olasılığınızı azaltabilirsiniz.